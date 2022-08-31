前職棒球星王建民、陳金鋒的母校中華中學停招，舊校名走入歷史；為重新打造品牌形象，更名為福瑞斯特高級中學，111學年恢復招收國中部、國小部等，今天校方如期開學。

教育界人士告訴中央社記者，位於新北市土城區的中華中學，1977年與榮工青棒隊合作，成為北部青棒選手重鎮，一直持續到1999年停止建教合作。

中華中學棒球隊表現很好，過去曾培育多名前職棒球星，包括前大聯盟球星王建民、陳金鋒、「金臂人」黃平洋、「假日飛刀手」陳義信、王光輝、黃忠義 、郭李建夫與葉君璋等人。

因不敵少子化影響，學生招生數不足，使財務狀況不佳壓力大，導致教育成本不斷升高，中華中學於民國109年向新北市政府教育局申請停辦、停招，一度引起外界關注。

教育局今天表示，中華中學經教育局於109年核定109學年度起國中部及高中部停招；國中部於111學年度恢復招生，高中部將於112學年度恢復招生。

教育局表示，依照私立學校法、高級中等以下學校及其分校分部設立變更停辦辦法，中華中學在向市府教育局申請停招與停辦前，都須檢附停招計畫書，計畫須載明維護在學學生就學之措施。

教育局說，原中華中學學生不影響升學權益，都持續提供學習資源直至畢業。110學年度該校的高三學生都依原課程計畫授課，已於今年6月畢業升入大學；國中部因停招轉出，因此，110學年度並沒有國三學生就讀至畢業。

教育局說，中華中學為打造專業品牌形象，增加學校招生率，於110年向教育局申請變更學校校名為「中華中學學校財團法人新北市福瑞斯特高級中學」，並非重新設立一所學校。

至於原有教師權益部分，學校依規定並尊重教師意願辦理資遣、退休、兼任行政組長、主任，另有高中教師轉入國中部，以保障教師權益。

福瑞斯特高級中學官網29日緊急公告表示，因學生確診，為防疫緣故，8月29日暫停舉行新生訓練，新生不用到校。30日開學日，學生持快篩陰性證明後，正常到校上課。

記者下午電詢校方表示，今天共有國小部3個班級、國中部1個班級，學生正常到校上課。高中部將於112學年度招生。（編輯：李錫璋）1110830