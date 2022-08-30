警方將屍體拉起時，呈現僵硬狀態。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣三星鄉大隱五路附近今（30日）下午4時許，1名黃姓鄰長前往自家梨子園灌溉施肥時，發現果園旁的水溝裡坐了1名男性，呼喊幾聲都無回應，黃男立馬報警；警方抵達現場，該名男性已死亡，死因釐清中。

據了解，黃姓鄰長行經水溝旁時，發現1名男子盤坐在水深約20公分的水溝裡，呼喊幾聲都無回應，趕緊報警；經警方到場時，該男已明顯死亡，初步研判無明顯外傷、身體僵硬，死因有待警方釐清中。