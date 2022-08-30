民進黨前立委鄭寶清27日宣布參選桃園市長，桃園市選戰「四腳督」正式成形，資深媒體人黃暐瀚認為，若是鄭寶清1個月後民調衝過20%，到時候不僅鄭運鵬，連張善政都有機會被超車。沒想到作家苦苓今（30）日表示，他要和黃暐瀚對賭一頓飯，認為「鄭寶清得票率不會超過10％」，引發討論。

黃暐瀚日前在廣播節目《POP撞新聞》表示，鄭寶清在宣布參選之後，鄭運鵬的當選機率已跌破5成，小輸給張善政，而9月才是真正決勝負的關鍵。黃暐瀚強調，如果鄭寶清在1個月之後民調衝過20％，那不只鄭運鵬，就連張善政都可能被超車；可是如果鄭寶清民調還在10％至15％游離，那桃園選情就會回到藍綠兩強的對決。

對此，苦苓今日就在臉書向黃暐瀚挑戰「鄭寶清得票率不會超過10％，跟你對賭一頓飯」，此篇文章一出，立刻引起大量網友關注，紛紛留言表示「標準太高了啦！1.5％還有可能！」、「我跟你賭不超過5%」、「不會到5%才對」、「賭不超過3%就夠了啦」、「我覺得5%都很難」、「桃園選民都是人上人，相信會有明智的選擇」。