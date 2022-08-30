印度民情較為保守，有別於其他國家可以大方裸露身體，在印度過度裸露身體不但會引來民眾批評，甚至有可能惹上官司，印度演員蘭威爾辛格（Ranveer Singh）大學剛畢業就與印度高知名度的女演員合拍電影，因此獲得最佳男新人的獎項，之後拍攝多部作品，人氣火速衝高，近日他在美國拍了一組全裸照，引起印度人民反彈，導致他回到印度就進警局接受調查。

印度男演員蘭威爾辛格近年來靠《痞子督察》等片在演藝圈站穩腳根，被認為是寶萊塢最紅的男星之一，主演多部影視作品都獲得好成績，去年更奪下印度電視學院獎的最佳男演員，演技精湛又有獎項傍身，片酬也高出其他演員許多。近日他和紐約的線上雜誌Paper合作，拍攝全裸但不露點的藝術照，並分享到個人Instagram帳號上，豈料傳回印度卻掀起民眾的討論，認為行為存在爭議，慘遭印度當地女律師以及非政府組織負責人投訴，要求印度警方立案調查。

該組織批「帶壞社會青少年」和「傷害女性的感情」，讓蘭威爾辛格無奈嘆道：「我可以在成千上百人面前裸露，是他們會覺得不舒服。」而印度警方也因此傳喚蘭威爾辛格，他飛回印度後被帶去警局接受審問，總共花了兩個半小時才偵訊完畢，得以獲准離開警局。根據外媒綜合報導，有知情人士透露蘭威爾辛格表示沒意識到拍攝裸照會給自己帶來麻煩。