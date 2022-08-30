雞蛋裡挑骨頭？綠營不甘林智堅論文抄襲效應擴散全台選情，拋出國民黨桃園市長參選人張善政研究計畫也涉抄襲。但張善政本人今(30日)親自駁斥並指出，該計畫目的是蒐集整理國外農業電子化最新資訊，介紹給農委會下的研究單位，並因此爭取到不少行政院科發基金。該計畫並非研究新的農業技術，把蒐集引用當成抄襲根本是「張飛打岳飛」。

張善政今(30日)在臉書以「身正不怕影子斜，嚴正反擊選舉抹黑！」為標題發文表示：「受委託報告對台灣有貢獻絕非抄襲，歡迎大家檢視！剛開始參選時，綠營的朋友就警告過我，執政黨會動用國家機器、媒體資源的抹黑、抹紅、抹黃會鋪天蓋地朝我來攻擊，今天竟然用媒體放話指控我抄襲，實在是天大的笑話！」他駁斥，此委託報告的目的與規格，跟學術學位論文南轅北轍、截然不同，兩相做比較根本就是「張飛打岳飛」。

他說「大家都知道，我於2000-2010年曾在宏碁電腦公司擔任電子化事業群副總經理，當時這個案子『農業電子化發展策略分析與規劃』是宏碁接受農委會委託的三年研究案，主要目標是向台灣農業研究單位介紹國外農業電子化新知，所以當然會翻譯、引用各種文獻及資料來源來介紹給農委會參考，這絕非抄襲。」

他表示「當年農委會資訊中心是甲方業主，對我們表現甚有好評，我也感謝當年資訊中心的林貞主任第一時間出來幫我澄清、闡述事實真相，她公開在臉書上提到：『當年張善政院長在宏碁接受農委會資訊中心之委託，進行三年計畫，目的是蒐集引進國外農業電子化新進展資訊，供國內農業研究單位參考，選擇適合台灣環境導入應用。因此翻譯摘取國外文獻精華乃是必要，引用之重點資料均有提供本會出處。翻譯引用文獻，不是抄襲。』」

張善政強調「真正檢視該份委託案內容可以發現，其產出的各種書面計畫字數龐大，媒體指涉的極少數篇幅，反而證明有疑義的比例極低，我誠摯呼籲，有心人士切勿因選舉利益就政治操作、顛倒是非來抹黑優秀的本土企業、抹煞此報告對台灣農業電子化發展的貢獻。我要和大家報告，我對該計畫的研究成果有信心，也對其貢獻深感驕傲。對於書面文字極少數引發疑慮的部分，我也呼籲相關單位秉公辦理、該怎麼處理就怎麼處理。」