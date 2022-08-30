華航（2610）全力衝刺後疫情時代，今（30）日董事會臨時會通過訂購16架波音 787-9客機，交易總金額46.08億美元、破新台幣1,403億元，預計2025年開始交付，擔綱中運量廣體新世代客機主力。

華航機隊現有86架客貨機，此次引進787-9全新客機，每架交易金額不超過美金2.88億元，將藉以替換A330-300客機，落實航機汰舊換新計畫；外加8架選購權，還可轉為大運量的 787-10 機型。

華航陸續引進777-300ER、A350-900、A321neo等全新機隊，佈局整體營運航網，彈性派飛長程、中程航線與區域短程航線。新世代機隊全面上線，全力衝刺後疫情時代。

華航自2018年啟動新廣體客機汰換計畫，惟受疫情影響，2020年暫緩評估，隨著疫情逐步緩解，全球客運市場持續復甦，去年9月重啟評選及加速引進作業，並邀集納入外部專業顧問建議，經長時間縝密評估，遴選最適機型，符合企業發展最大效益。

波音787-9客機為旗艦級新世代產品，在航機設計、營運效益及產品普及率都具有優勢，且在燃油效率佳，較前一代機型減少約20％燃油消耗與碳排放，大幅優化成本結構，是華航邁向2050淨零碳排的助力。

波音787-9客機可提供靈活派飛的彈性，有助於機隊調度，提升市場競爭力，並利於未來持續拓展中長程客運航網，客機載貨能力也很優異，腹艙可容納36個貨櫃，較其他機種有顯著差異，可為華航的貨運運能再添動力。