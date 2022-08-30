楊鎮浯縣長與金湖鎮長陳文顧、金湖國小校長陳為信帶領一年級小朋友通過聰勤門，還送給大家開學見面禮，祝福每一個人在學習路上都能一帆風順，在浩瀚的知識大海裡破浪前進，開啟自己多采多姿的人生。（縣府提供）

楊鎮浯縣長與金湖鎮長陳文顧、金湖國小校長陳為信帶領一年級小朋友通過聰勤門，還送給大家開學見面禮，祝福每一個人在學習路上都能一帆風順，在浩瀚的知識大海裡破浪前進，開啟自己多采多姿的人生。（縣府提供）

楊鎮浯也專程赴開瑄國小關心新生入學，並參加新校舍啟用活動，期待這所在烽火中成長茁壯，金門著名「將軍國小」之一的小學，以其培育優秀人才的搖籃，承先啟後再迎來亮麗的新時代。（縣府提供）

楊鎮浯也專程赴開瑄國小關心新生入學，並參加新校舍啟用活動，期待這所在烽火中成長茁壯，金門著名「將軍國小」之一的小學，以其培育優秀人才的搖籃，承先啟後再迎來亮麗的新時代。（縣府提供）

金門縣府與教育部在今（30）日開學日合辦系列新生閱讀推廣活動，楊鎮浯縣長與金湖鎮長陳文顧、金湖國小校長陳為信帶領一年級小朋友通過聰勤門，還送給大家開學見面禮，祝福每一個人在學習路上都能一帆風順，在浩瀚的知識大海裡破浪前進，開啟自己多采多姿的人生。

楊鎮浯也專程赴開瑄國小關心新生入學，並參加新校舍啟用活動，期待這所在烽火中成長茁壯，金門著名「將軍國小」之一的小學，以其培育優秀人才的搖籃，承先啟後再迎來亮麗的新時代。

縣府教育處統計，111學年度全縣國小一年級新生人數約為708人，國中新生人數約641人，每位新生都可以獲得一本很棒的圖書。同時也針對幼兒園大班生、國民小學與國民中學一年級新生家庭，另外贈予《我和我的孩子-一本給家長的手冊》親職教育開學禮袋2109份(幼兒篇、國小篇低年級和青少年篇)，透過簡單易懂的條列式小提醒，協助家長快速檢視自己、孩子及親子互動的需求，輕鬆學習親職知能及技巧。

另也補充國中小學圖書館藏書，依各校學生人數分配補助金額，最高核定新台幣81萬780元（大校），最少核定3萬6630元（小校），平均每位學生可補助4.14本圖書，預期目標：1.達成地區小校（學生數200人以下）每生至少擁有60本書籍可借閱目標。2.協助各校進行校園閱讀情境營造，充實中小學圖書館(室)圖書設備，達成落實閱讀教育推廣，均衡各校閱讀資源，提升整體閱讀教育能量。

楊鎮浯感謝各級學校的攜手努力，期待透過校園閱讀氛圍的營造，讓孩子們逐步將閱讀興趣轉化為閱讀習慣，並從閱讀中培養終身學習所需的思考力、表達力及判斷力。