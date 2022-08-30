新北市淡水區今(30)日近中午時分，有名機車騎士為了趕買午餐，在路上違規跨越雙黃線逆向超車，不慎與對向車道的計程車擦撞，接著失控再撞上旁邊的黃牌重機，導致2車3人雙雙摔車倒地，所幸3人送醫後皆無大礙。

據了解，這名19歲的江姓男子騎機車沿淡水區北新路前進，快要經過水碓街口時，疑似要想要超越前方駕駛黃牌機車的32歲廖姓男子及其搭載的妹妹31歲廖姓女子，竟跨越雙黃線逆向超車，結果不慎與對向迎面而來的計程車發生擦撞，隨後江男的機車又重心不穩的撞上廖男的重機，2車3人雙雙失控倒地，並向前滑行撞上路邊違停的貨車。

淡水警消獲報後，立刻趕抵現場處理，3人皆摔得遍體麟傷，全身有多處擦挫傷，送往醫院治療後皆無大礙，警方現場進行酒測也皆未發現酒駕行為；警方表示，全案依交通事故處理程序處置，相關肇事原因及責任歸屬將進一步調查釐清。

另外針對車禍違規部分，警方指出，江男被依違反「跨越雙黃線駛入來車道」開罰600元至1800元罰鍰，而違停貨車的駕駛30歲鍾姓男子則被依「違規停車」開罰600元至1200元罰鍰。