嘉義市長黃敏惠了解汙水下水道工程施工情形。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市民認為包商應依約先調查排水位置及屬性，再來談同意書簽約與否。（廖素慧攝）

嘉義市政府建設汙水下水道，獲中央評鑑甲等肯定，但屢有民眾陳情，包商的前置作業不便利於民眾了解接管的優缺，議員張秀華認為市府應督促包商做好說明會的溝通及前置作業，才能瑕不掩瑜。

謝姓民眾指出，8月初包商開說明會後即發放同意書要調查用戶同意或不同意接管，但同意書的內容中提及「包商施工前應先調查排水口位置、屬性」，因而他認為包商應先調查，讓用戶清楚自家管線的狀況，才能進而評估及決定要不要簽同意書。

市議員張秀華表示，市府積極推動汙水下水道管網及用戶接管率，值得肯定，但施工過程因包商與用戶事前溝通不足以致有糾紛，她也屢次接獲陳情，會持續督促市府監督包商，做好施工前該做的前置作業，開說明會要講清楚細節程序。

張秀華舉例說，先前有竹圍三路的用戶陳情，包商拿到承租戶簽的同意書，就從房子後面廚房挖洞接管，屋主後來才知情，欲提告包商，她居間調解，獲得市府回覆同意書應由房屋所有權人簽約，因而協調包商賠償屋主損失，才化解糾紛，這個案例就是便宜行事的後果。

市府工務處表示，會督促包商開說明會要講清楚施工前置作業、施工後狀況，因應接管用戶的狀況不一，也要有個別說明，用戶可以要求包商先調查排水位置、屬性，用戶若對包商說明還有疑慮也可以直接洽詢市府工務處汙水下水道科。

市府工務處表示，第1期汙水下水道網管施工工程，截至今年7月底已接管用戶6373戶、接管率6.26％，且獲得內政部營建署2021年直轄市及縣（市）政府汙水下水道建設計畫考核評鑑甲等，是縣市分類第三組最高分。