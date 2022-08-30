企業數位金融的優勢來自於金融機構與企業金流的串聯，星展銀行持續開發各式API，提供不同產業的企業客戶，在既有系統、整合其上下游廠商，藉此簡化流程以提升營運效率。星展銀行（台灣）30日表示，透過「DBS IDEAL RAPID企業帳戶即時管理服務」，完成汽車金融業界首件與銀行業API串聯合作案，企業端的和潤企業可因此有效整合金流與資訊流，打造專屬的數位化解決方案，省去ERP和傳統網銀平台重複操作的環節，實現即時的車貸放款流程，增進資金管理效率，鞏固汽車金融業界的領導地位。

星展集團近年來持續開發企業數位金融，在亞洲與各大企業客戶合作，共已建置超過200支API服務；星展銀行（台灣）於2018年起導入API串聯經驗，目前已協助34家企業客戶量身打造API串聯服務，產業範疇遍及保險、金流、科技、製造、傳產、紡織、電子商務、租車與平台業者等。

星展銀行（台灣）環球金融交易服務處負責人陶曉昀表示，DBS IDEAL RAPID能協助企業客戶在尋求新的產品與解決方案時，提供即時且便捷的數位金融服務，此次與和潤企業在API串聯的合作模式下，更將原先需整批傳輸的龐大數據資訊，改為單筆傳輸，不僅大幅提升和潤企業在流程處理與資金運用的效率，為客戶創造更為便捷的消費服務體驗。

陶曉昀指出，DBS IDEAL RAPID功能包含入帳通知、帳戶餘額與交易查詢、台幣付款、台幣扣帳收款、虛擬帳號管理等，能讓不同產業的企業客戶根據自身需求，使用各種API串聯，進而取得符合需求的金融解決方案。同時，也具備四大優勢： 1）銀行端系統自動處理客戶交易指示，真正發揮即時服務訴求； 2）採用國際標準JSON語言，讓客戶能迅速導入既有系統； 3）符合國際最佳資安控管標準且符合台灣法規；以及 4）專業且經驗豐富的專屬執行團隊，全程協助客戶導入服務並負責上線後之維運。