新台幣是今年壽險業經營最大的好消息。據金管會30日公布最新統計，7月底新台幣兌美元續貶至29.938元，前七月變動幅度逾8.1％，壽險業海外投資若完全不避險，兌換利益將達9,529億元，創史上同期新高，8月新台幣貶至30元，壽險未避險兌換利益估計將破兆元。

各國央行對抗通貨膨脹紛紛以升息來因應，使得債券殖利率大幅反彈，股市亦因對經濟疑慮大幅回檔，因此壽險業前七月能實現的股債利得並不多，新台幣兌美元貶值出現的兌換利益，成為壽險業今年獲利最大救星。

壽險公司國外投資不可能完全不避險，所以仍是會有部分採取換匯（CS）或無本金遠期外匯（NDF）等衍生性商品避險，這部分在年初很便宜，但隨著台美利差擴大，CS價格越來越貴，年化成本已在2％以上，但NDF則從3％~4％降到2％以下，壽險業前七月花在避險工具上的成本是621億元，比去年同期省196億元，節省幅度亦近24％。

這些工具的評價損益會與完全不避險的兌換損益對沖，前七月避險工具損益累計是負7,269億元，對沖後仍是有匯兌利益2,260億元，亦創同期新高，可以貢獻到壽險公司損益表上。

因為有匯兌利益，因此壽險公司會加速提存外匯價格變動準備金，含強制提存部分，前七月共增提1,313億元，7月底外匯準備金餘額達1,749億元，無論是提存數或餘額，都創歷史新高。

若加上避險工具成本621億元、提存外匯準備金1,314億元，壽險業前七個月外匯仍是未付出成本，反而有利益325億元，亦創史上新高。

同時，壽險業20兆元的海外投資扣掉避險成本（不含提存外匯準備金）後，前七月仍是有國外投資淨利益6,946億元，比去年同期多賺2,128億元，主要都來自匯兌利益增加。