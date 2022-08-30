八點檔情節真實上演？1名女網友擔任家庭護理師，到某客戶家中照顧長輩，沒想到該客戶的妻子因患有不孕症，某天竟提出想讓她幫忙生小孩，甚至說如果順利生產，對方願意退出婚姻，讓她當正宮，她猶豫再三，PO文詢問網友意見；多數網友認為她在編故事，也有網友建議她小心有詐，對方可能會反悔。

該名女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，她是名家庭護理師，目前在某客戶家中照顧對方母親已3個月，最近她發現該客戶的妻子看她的眼神很怪，對方後來才坦承因為患有不孕症，得知原PO是母胎單身後，就提議希望原PO幫忙為丈夫生孩子，讓原PO相當猶豫。

該女網友說，該名客戶是名大公司的經理，而她自己現在28歲，沒有喜歡的對象，對方都大她10歲，讓她很猶豫是否該答應；客戶的妻子甚至說如果原PO真的生孩子後，她願意退出，讓原PO成為正式的老婆，讓原PO傻言直呼「我認真認為她老婆很偉大」。

大多數網友認為原PO是虛構故事，留言「妳⋯別再睡了，該醒了面對現實吧」、「向文化部請命，文學創作應該要有更多的發表及曝光管道，不應該埋沒人才」、「這部我看過，後來小孩被帶走，孕母被沉到海裡」；也有人給出建議「所以要先讓老闆試車？ 到懷孕後妳才有機會成為正宮，妳的保障在哪」、「想太多，搞不好孩子生了他就要來搶，給你錢當封口」、「多少錢先講好，拿到錢再躺」。