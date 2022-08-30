蟬聯二屆米其林一星的「澀」，星級餐廳名單融合多元性與國際化。（台中市政府提供）

沙鹿區著名的梅子餐廳，此次榮躍進榜名單中，一定可以滿足所有人的味蕾。(台中市政府提供)

世界首屈一指《台北、台中、台南＆高雄米其林指南2022》30日揭曉星級餐廳及入選名單。觀旅局指出，台中今年有26家入選餐廳、5家餐廳摘星，共計摘下6顆星，包含上週公佈必比登推介37家餐廳，今年總計68間餐廳入榜；台中美食持續在國際舞台上發光發熱。

觀旅局指出，台中摘星餐廳包括，蟬聯三屆米其林二星的「JL Studio」及米其林一星的「鹽之華」、「俺達的肉屋」及「Forchetta」；蟬聯二屆米其林一星的「澀」，星級餐廳名單融合多元性與國際化。每年只有1位的「米其林指南服務大獎」今年頒發給「鹽之華」，表彰餐廳展現卓越服務帶給客人賓至如歸感受。

觀旅局表示，「JL Studio」強調以新鮮在地食材重新演繹南洋料理精神，主廚將家鄉文化貫注於台灣食材中，展現出文化交流與融合味覺層次；「鹽之華」致力將歐洲最新料理手法與頂級菜色介紹給饕客；「俺達的肉屋」是台中百家爭鳴燒肉店的極致呈現，主廚對於和牛不同部位烹調手法專業講究。

而「Forchetta」的地中海料理秉持尊重時令變化及在地食材的精神，主廚以精湛手藝將自然新鮮的食材整合演繹，讓人好似身處地中海時光；「澀」餐廳菜餚是主廚對四季台灣味創意詮釋，日常食材在現代烹調手法下，每季呈現嶄新主題跟創意家鄉味，為台灣菜在星級餐廳版圖爭得一席之地。

觀旅局說，台中多元飲食文化可從入選餐廳名單可見一斑，此次進榜名單包含，茂川肉丸、膳馨、潔、中山招待所、脂‧板前炭火燒肉、英才大麵焿、游日本料理、名人坊、富彩軒、響海鮮、KR Prime Steak、銘心、橡木炙烤牛排館、千味海鮮、森鐵板燒、与玥樓、麵廊、湄南河、品法、元、又見一炊煙及鳥苑，另有新入榜的飛花落院、L'Atelier par Yao、梅子及PI，令人目不暇給，一定可以滿足所有人的味蕾。

觀旅局強調，市府已針對台中美食結合觀光旅遊，規畫年度整體行銷，藉由傳媒平台推廣年度星級、入選及必比登推介餐廳，可望吸引大批饕客到訪朝聖；另規畫一系列名人網紅探訪米其林餐廳，透過影片分享提升台中美食觀光聲量，讓遊客來台中可按圖索驥嘗遍世界，處處皆有米其林。