拜登政府端出《晶片法案》及禁止對大陸出口3奈米以下的EDA（電子設計自動化）軟體，將對大陸晶片產業造成巨大衝擊。大陸專家示警，晶片業被美國「卡脖子」，關鍵在於過度依賴進口，如今在陸企巨頭投入晶片研發之下，讓大陸國產晶片業出現爆發式發展。據資料顯示，今年上半年，大陸進口晶片數量減少290億顆，代表「國產替代」有了成效，逐步減少對美企晶片的依賴，顯示美國限制出口打壓的結局，反而讓大陸「自製晶片」殺出重圍。

搜狐報導，以手機行業為例，三星即使沒有了中國大陸市場，市占依舊全球第一，原因就是有自己的晶片，而且技術很先進；蘋果一年發布一款手機，卻穩居第二，也是有自己的晶片。

華方為旗下海思晶片除了自用，還出售給其它客戶，一度拿下大陸50%市場，但在晶片領域逐漸強大之際，讓美國感到恐懼，因此列入貿易黑名單，高通等不能把晶片賣給華為，而台積電也不能給麒麟9000代工生產。

晶片是一項投入資金龐大，回報周期長的高門檻產業，一直以來，很多大陸企業根本沒想過自研晶片，完全依賴購買。所以，過去幾年大陸晶片進口不斷成長。數據顯示，大陸晶片進口從2017年的3770億顆攀升到2021年的6354.8億顆，短短4年增加2584.5億顆、近7成。

大陸晶片權威、中國工程院院士倪光南表示，早就呼籲企業放棄幻想，他表示核心技術更是買不來、換不來、求不來的。這幾年美國持續不斷的打壓行為，更是讓國內企業警醒，依賴晶片進口，隨時都可能被卡脖子。

報導指出，過度依賴進口，非常容易卡脖子。所以在晶片規則修改後，「國產替代」熱潮開始在大陸興起，大陸企業紛紛開始自研晶片，來降低對進口晶片的依賴。華為雖然沒有了麒麟9000高端晶片，但沒有解散海思團隊，反而加大投入，相繼推出驅動晶片、電視晶片以及汽車晶片，進入更為廣泛的領域。

小米、OV也開啟了自研晶片，相繼推出電池管理晶片、快充晶片以及影像晶片；阿里巴巴、格力等巨頭都紛紛投入晶片產業。

原本不考慮國產晶片的陸企，也開始尋求「國產替代」，如今繳出了成績單。今年上半年，大陸進口晶片總量為2796億顆，減少逾290億顆，下滑10.4%。進口晶片大幅減少，代表「國產替代」有了成效，逐步減少對美企晶片的依賴。

大陸官方設定2025年國產晶片自給率70%目標，從目前的趨勢來看，時間要提前了，因為國產晶片會越來越多。

當前全世界成長長最快的20大晶片企業，大陸占19個，預計到2024年大陸將建設31座大型晶圓廠，占全球新建晶圓廠的一半。中芯國際在美國制裁下將技術提升了兩代，7奈米晶片開始量產，中芯今年第2季淨利優於預期，顯示美國限制出口打壓的結局，反而讓大陸晶片業走出自立自強之路。