今天開學日，高雄市六龜區新威國小僅3名新生，校方為了提供學生與眾不同的新生始業式，設計「新威石中劍」場景，讓新生穿上盔甲、盾牌，化身為勇猛強健的亞瑟王，大石塊象徵學習中遭遇的困難，奮力拔出石中劍，象徵勇於接受挑戰，突破學習困境，3位新生在全體師生及家長掌聲下，正式踏入國小殿堂。

新威國小校長林淑芳表示，新威國小受大環境影響，加上當地青壯年人口流失，入學新生一年比一年少，但近幾年來，教師專業努力下，不僅109及110學年度連續2年獲得高雄市教育局「課程與教學典範學校」，也在這2年中，先後有教師榮獲「教育芬芳錄」殊榮。

林淑芳說，新威國小1至6年級學生不到40人，教師反而因學生數少更加落實個別化教育，且新威國小是六龜區首先引入科技輔助自主學習的學校，校內不僅校長、教師擁有數位教學講師證書，學生在熟稔數位學習環境中成長，需要學習扶助學生遠低於開班人數6人。

此外，學生不僅辦理過多次畫展，舞蹈團隊也榮獲全國優等佳績，新威國小合唱團不僅在全國鄉土歌謠比賽獲得高雄市代表權參加全國賽，也在2021年12月首度登上衛武營音樂廳舞台。

因少子化導致新威國小學生數逐年減少，今天開學典禮，校方特地規劃「石中劍」的場景，在全校師生及新生家長見證下，由4個學生以客家語打嘴鼓「洗潑潑」揭開序幕，接著3個小一男新生，逐一上台拔出分別刻有「自發」、「互動」、「共好」大字的寶劍，擺出俊美帥氣姿勢供家長拍照。

一年級新生鍾昊宸穿上盔甲、拿起盾牌，開心地說：「我是最帥的亞瑟王，我要讀書拿第一！」自信眼神透露對小一新生活的期待。

今天開學日，也是新威國小配合教育部推動偏鄉學校中央廚房計畫，由六龜高中供餐，新生及老師首次享用中央廚房的美味午餐，對全校師生而言也是全新的體驗。