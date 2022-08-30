夫妻相處總會發生許多摩擦，其中有些甚至會讓人想要離婚。一名人妻近日就分享了豬隊友的5點奇葩事蹟，直呼雖然小孩還沒滿6個月，但她已經受不了想要就此和老公斷絕關係。許多網友看了之後，也紛紛直呼「他是豬不是隊友」。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，最近她被豬隊友氣到想離婚，誇張的事蹟不勝枚舉。原PO指出，第一件事就是她忍著劇烈疼痛準備剖腹生產時，老公竟然在跟醫生聊棒球，完全沒注意看產程；第二件事是她在醫院休養時，老公跑去跟同事打麻將，「我自己在醫院連下床都站不起來，跌在地上大哭」。

原PO透露，第三件是她半夜起床為了小孩餓肚子泡牛奶，沒想到老公竟然抱怨聲音太吵，會害他隔天無法上班；第四件是老公顧小孩時，抱了一下就受不了，「問為什麼寶寶要一直哭」；第五件是老公一直追問家裡的錢用去哪裡，明明她全部都是花在孩子身上。

對此，許多網友紛紛回應，「他是豬不是隊友」、「到第二點我就不行了，我的菜刀呢？」、「提倡肛交是對的…」、「…第一點聊棒球我他X的都醉了」、「他還沒準備好當爸爸」、「感謝勸世文，讓我感受單身沒什麼不好」。

不過也有人指出，看產程要看老公的心理能不能承受而視，「產程老公本來就不能看，會有陰影影響夫妻生活」、「我老公有看我小孩出生的樣子，他說沒陰影」、「除了第一點，其餘我都無法接受，生產為何一定要男人進產房注意看？」。