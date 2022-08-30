抹黑變成幫忙造勢？有媒體今(30日)爆料國民黨桃園市長參選人張善政過去擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，經費達5736萬元，內容涉嫌抄襲，農委會前資訊主任林貞卻親自出來澄清駁斥。臉書粉專「政客爽」為此做圖大酸，綠營再次集體翻車，而且還不小心幫張善政行銷一波。

政客爽今(30日)在臉書發文虧「綠營集體翻車」表示：「前農委會資訊主任林貞親自出來澄清，宏碁公司是『接受農委會委託，蒐集引進國外農業電子化新進展資訊』，請問有人委託你去蒐集相關資訊，你提供蒐集到的資訊，跟抄襲有個毛關係嗎？」

他釐清「顧問服務」與「學術研究」兩者間根本沒有關連性，「除非農委會要求說你要獨立研發一個農業技術，或者要獨立完成一個要發表的學術研究，不然跟抄襲一點關係都沒有。這種報告只是整個顧問服務的其中一環，還有各種研討會、座談會、行銷，這筆預算花的值不值得？」

政客爽指出，根據這位林主任的說法：「經過張善政院長帶領宏碁團隊執行三年計畫協助農業電子化的宣導與推動，讓農委會所屬單位獲得行政院科發基金的科技預算挹注大幅成長，遠超過資訊中心委託宏碁的計畫經費，對於農委會推動農業電子化工作，有非常顯著的助益。」他不禁大酸：「你們不僅翻車，還不小心幫張善政行銷一波，笑死。」

政客爽還在留言區貼出農委會資訊中心97年度報告列表虧：「綠營以為就做了一份報告花了很多錢，光是97年度一年內就做了這麼多事情啦！」網友表示：「當時受託執行單位是宏碁公司，宏碁公司的法務團隊也不是塑膠做的，我要看到血流成河！（政客爽：沒錯，他們等於在打整間公司）」、「1450出動囉！把別人抹黑抹紅，選票到手了，其他的解釋說明干我屁事的意思啦！」、「反正洗一波，能騙多少算多少」。