還記得日本前天后中森明菜嗎？她是80年代日本唱片銷量最高的歌手，從國內紅到海外，成為日本史上連續兩次榮獲日本唱片大賞的藝人，無奈感情路不順，曾為日本第一渣男近藤真彥輕生，演藝事業逐漸走下坡。已淡出多年的中森明菜，今（30日）無預警宣布復出，震撼日本歌壇。

中森明菜2010年因健康因素無限期退出演藝圈，經過4年的休養，2014年驚喜現身第56回紅白歌合戰，並恢復演藝活動，卻在2017年結束晚宴表演後行蹤成謎，不只唱片公司聯絡不到，連80多歲的父親都不清楚她的去向，表示已20多年沒見到女兒，感嘆：「她不知從何時開始，怎麼會變得這麼無情。」想不到今（30日）中森明菜忽然開通推特帳號，PO回歸樂壇的聲明。

中森明菜在文中向支持她的粉絲說道：「我很抱歉讓你們擔心了這麼久。我感覺好多了，所以我想給你們寫封信。2022年將是我出道40週年，作為出道40週年，我每天都在面對自己的身體狀況，但我還不能說我的身體狀況很好。我想它會很慢恢復，但我想開始向前走，所以如果你能看著我，我會很高興。」

此外，中森明菜宣布開創個人工作室和新的官網，為回歸歌壇做足準備，她將帶著對所有粉絲的感激大步向前。

中森明菜宣布復出。（圖／推特@akinan_official）

中森明菜的推特大頭貼。（圖／推特@akinan_official）

中森明菜1965年誕生於東京都，從小就熱愛唱歌，希望成為歌手幫忙分擔家計，後來她在選秀節目《明星誕生！》打破最高分的紀錄，16歲以少女偶像的身分勇闖演藝圈；她外型清新秀氣，卻又能駕馭叛逆、酷帥等不同風格，加上嗓音辨識度高、個性直率，短短3年就嘗到爆紅的滋味，連續在1985、 1986年奪得日本唱片大獎，也是1983年﹑1985年到1987年的唱片總銷售量最高的歌手，繼承山口百惠的歌姬封號；不僅如此，中森明菜的時尚品味也成為亞洲青少年模仿的對象，一度帶動流行潮流。

中森明菜2003年曾來台。（圖／中時資料照）

雖然演藝事業相當成功，但中森明菜的感情運卻走得特別坎坷，她曾希望在23、24歲結婚引退，但被「日本第一渣男」近藤真彥耽誤青春，當時男方送一枚黑絲玳瑁戒指，讓她誤信這是真愛，甘願用全額買下豪宅送近藤真彥，換來的卻是背叛和偷腥，1989年中森明菜情緒失控做了傻事，所幸6小時後搶救回來。

中森明菜輕生未遂後，重創近藤真彥的形象，他為了挽救岌岌可危的事業，向中森明菜致歉並求婚，並策畫一場記者會，擺了象徵宣布婚訊的「金屏風」，中森明菜誤以為浪子要回頭，休息半年終於現身記者會，未料近藤真彥沒準時出席，中森明菜只好針對輕生一事道歉，而近藤真彥現身後，竟只宣傳自己的新歌、電視劇等作品，還表明是中森明菜要他來的，要女方替他澄清輕生事件跟自己無關。

當記者問近藤真彥婚事進度，他竟回：「完全沒有」，並提早離席，留下尷尬的中森明菜，成為轟動一時的「金屏風事件」；終於看透近藤真彥的真面目後，中森明菜徹底死了心，想不到5年後近藤真彥宣布跟富家女結婚，夫妻倆住的房子還是中森明菜買的。

得知近藤真彥婚訊的中森明菜，整個人陷入頹廢，體重從58公斤暴瘦到42kg，身心、名譽和事業都受創，即便短暫復出過，再也回不到巔峰時期；這回中森明菜宣布復出歌壇，讓外界相當好奇她未來的動態。

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