修杰楷出席「makeup your Life妝點生命每一天」品牌慈善捐贈活動。（愛茉莉太平洋提供）

修杰楷出席「makeup your Life妝點生命每一天」品牌慈善捐贈活動。（愛茉莉太平洋提供）

修杰楷30日出席韓國美妝品牌攜手癌症希望基金會舉辦的「makeup your Life妝點生命每一天」年度慈善捐贈公益活動，他說自己有些家人得過癌症，包括弟媳朱芯儀也正在勇敢抗癌，「生病的人最辛苦，我們能給的就是適度關心與幫忙，也不能太頻繁緊密問你還好嗎、會不會不舒服，因為不用問，這些一定會發生。」對於抗癌中的家人朋友，他會做的是幫忙分擔，例如可以幫忙顧小孩，或對方想吃什麼幫忙準備，「直接給一些實質上的幫助比較重要！」

衛斯理、朱芯儀有3個小孩，修杰楷說，之前假日時也有幫他們一起帶小孩，他們家的哥哥跟咘咘和波妞姊妹感情很好，「不過男生玩法總是跟女生不太一樣，女生頂多鬥鬥嘴，男生就滿精彩的。但他們算乖，我是滿兇的，該有的尊重彼此都有！」但他還是笑說慶幸沒生男生，如果有兒子真的會滿辛苦。

30日是小學開學日，許多家長忍不住開心歡呼，他說兩個女兒已提早一周開學，且之前刻意讓她們「無差別開學」，暑假有放假與沒放假差不多，安排很多夏令營課程，不要有突然要上課的感覺，連起床時間也差不多，都是7點左右，沒什麼太大差別，身為家長的他自己也是維持每天6點多就起床，所以也沒太不一樣的感受。不過他笑說：「芯儀應該心情滿好的，因為他們家的比較激烈一點！」就他所知，朱芯儀開刀後狀況滿好，後續仍需要追蹤治療，希望她一切平安。

他說咘咘上小二了，已經不太需要適應，因為她很喜歡交朋友，在環境中容易找到自己的小圈圈，滿常看到她跟同學互動熱絡，會主動分享今天跟誰玩、又認識什麼新朋友，但一樣的問題問波妞，她就只會淡淡地說「沒有啊」、「不知道」、「不喜歡」，問她在學校是否開心就說「還好」，再問她沒有好朋友生日會不知道邀請誰，她也說「不用，沒關係」，但老師又說她在學校跟很多同學玩得很開心，「姊姊很喜歡分享、交朋友，她會以姊姊的朋友優先，姊姊的朋友也會是她的朋友，但姊姊喜歡跟同學玩，她又會吃醋，兩個常會吵一吵、被我罵一罵，又和好，就是生命共同體啦！」而賈靜雯的大女兒Angel則已經回上海讀書。