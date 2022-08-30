全家發現調酒系列買氣越來越旺，自有品牌抓住商機推7.77白葡萄沙瓦，銷量表現亮眼。（全家提供）

再見柚子艾爾啤酒，69元。（全家提供）

萊爾富推秋楓啤酒賞，指定啤酒任選3件85折。（萊爾富提供）

7-11展開「日本北海道名物」主題活動，購買指定商品第二件6折。（7-11提供）

到OKmart買麒麟啤酒可玩刮刮樂，最大獎為老爺飯店住宿券。（摘自OKmart官網）

中秋大口吃肉少不了啤酒相伴，超商觀察往年中秋以啤酒大廠商品銷量最佳，銷量約為平日的2至4倍。今年考量疫情影響出國，特別推日本、南韓等異國啤酒一解苦悶，並放送兩件6折、刮刮卡抽飯店住宿優惠，預期可帶動相關類別買氣3成以上。

7-11即起舉辦「日本北海道名物」主題活動，網羅日本在地熱門食飲近30款商品，酒類主打「SECOMA北海道哈密瓜沙瓦調酒」等4款風味，香甜果汁搭輕微碳酸水的清爽感，呈現大人系的微醺果香，至9月20日前指定商品任選第2件6折，讓消費者免出國就能嘗異國風食飲。

萊爾富同樣以異國風味擄獲消費者的心，強打獨賣的立陶宛紅磚系列啤酒-美式IPA啤酒，以美式啤酒花、果香、草本、麥芽，苦味中帶有熱帶水果與香氣，是重口味烤肉的最佳拍檔，即起至9月20日也有秋楓啤酒賞活動，指定啤酒享任選3件85折優惠。

全家觀察大眾對即飲調酒的偏好逐漸提升，自有品牌的7.77白葡萄沙瓦等相當熱銷，預計將回歸的台虎精釀「再見柚子艾爾啤酒」，柚皮微苦尾韻及麥芽香能再掀搶購潮；另10月4日前推啤酒商品促銷，包含麒麟霸啤酒3件82折等，會員APP買指定啤酒還能集章拿好禮。

OKmart至9月21日則有麒麟啤酒全品項任3件85折活動，並加贈刮刮卡一張，有機會再喝一手啤酒或是帶走炸雞即食包，最大獎還可入住老爺飯店，不少鄉民也在PTT盛讚活動CP值高，還嘆附近店家的刮刮卡被搶光要求加碼。

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