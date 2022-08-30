民進黨台北市長參選人陳時中端出政見牛肉，如坐月子補貼一個人3.6萬元、6至18歲青少年每年發放1500元藝遊券，對此，台北市議員王欣儀質疑，陳時中端出福利牛肉是否跳票，北市財政是否可負擔。台北市長柯文哲則酸「不跳票才可怕」，若要做到，只有排擠其他預算或是舉債這兩條路。

王欣儀先問柯明天是否請假陪黃珊珊去選委會參選登記，柯則回答，明早10時到11時會請假，行程上是陪8個民眾黨的市議員參選人，王則問是請事假嗎，柯則笑稱，應該請事假，這總不能請公假。

王欣儀指出，陳時中今日出席社會福利政見發表會，公布未來坐月子補貼一個人3.6萬元、6至18歲青少年每年發放1500元藝遊券等政見牛肉，但她估計6至18歲有28萬人，等於預算1年增加逾4.2億元，北市財政是否可負擔，陳時中端出福利牛肉是否跳票。

柯文哲表示，「我寧可他跳票」，總預算1700多億元，怎麼花都可以，但問題是增加支出，勢必排擠其他支出，像他昨日說社宅租金打9折一定可行，但就要再補貼，然而國家錢就這麼多，要說是否跳票，「不跳票才可怕」。

柯文哲直言，實施上不是不可以，但一定是排擠其他預算，不然就是舉債，只有兩條路可行，「不然錢從哪裡？從天上掉下來？不可能啊。」

社會局長周榆修表示，參選人陸續提出政見，但仔細算單獨每項政見都是破億元預算，陳時中提出的社福政見是在社會局現有基礎上往上增加，這是一筆比較大的開銷，尤其是藝遊券。