女星李妍憬29日突在臉書透露，有一位天道盟曾姓大哥在臉書發文稱月花30萬元包養她，更怒罵李妍瑾是妓女，對此，李妍憬強調並非是小三，她一路艱辛努力工作、做事業，好不容易從低潮走過，如今卻捲入小三風波，她怕生命安全有疑慮，今（30日）發出不自殺聲明，嚇壞一票網友。

李妍憬今（30日）在社群平台發布聲明：「本人樂觀開朗，身體健康，無故絕不可能做出任何看似自殺之行為」，且列出許多危險地點表示自己不會前往，會嚴格遵守交通規則等，她透露有許多網友向她提供意見，昨天也有打電話給家人哭著宣洩情緒，李妍憬強調不管是「來罵的來加油的，若在我板上在胡言亂語或是在其他平台毀謗本人，我只給三天的時間，將會進行司法程序」。

講到自身安全，李妍憬坦白：「目前平安，但實在無路可走了！謝謝朋友們的關心，也感謝蘭苑小明哥一直跟我說你會安全的！」大動作的聲明引起許多網友注意，紛紛送上安慰：「勇敢面對！加油！做好自身防護！」、「請先去警局備案很重要」、「妍妍，不須恐懼害怕，公道自在人心！沒有過不去的坎」、「期待妳事事順利，之後回來直播，大家一起說說笑笑」、「老天爺跟正義會還給你公道的，加油」

李妍憬表示，有一位天道盟曾姓大哥在臉書發文稱月花30萬元包養她，如今大哥選擇回歸家庭，並在臉書公開發文向老婆懺悔、更怒罵李是妓女，對此，李妍憬強調不認識對方，「我經營直播，一路努力艱辛開業至今，卻無端捲入曾大哥自己聲稱的婚外情，這幾年我工作不停歇，苦苦經營的事業現在都要進行切割、經紀公司也切割，真的有夠倒霉。」

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