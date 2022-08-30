今年的中秋節提前來到，而且更與開學季與社會新鮮人剛就職的時間相近，不少民眾都仍未準備好送禮禮盒及烤肉食材，Global Mall今年就在線上下都推出能訂購或現場購買取貨的禮盒與烤肉組合，就算最後一秒才來下單或購買，也能到現場取貨，假如什麼都不想準備，還能參加在各館舉辦的戶外烤肉趴，萬事準備妥當，正好喜迎疫情趨緩後的首個中秋節。

Global Mall環球Online推出慕軒飯店「愛在午月八零前月餅禮盒」，推薦價1480元。（Global Mall提供）

Global Mall環球Online推出久久津「御兔波蘿蛋黃酥禮盒」，原價590元，優惠價509元。（Global Mall提供）

Global Mall今年就在線上下以「聚滿月．心亮點」為主題，主打輕巧、多口味、視覺系超萌月餅，或體面系飯店禮盒等多種選擇，環球Online更在9月5日前享指定商品訂購即享8折起、滿699元免運費優惠，而因應中秋連假，因此也在各車站店同步集結多款月餅、伴手禮8折起，提供線上下單、美食到店取服務。

Global Mall環球Online推出豚二郎「呼朋引伴烤肉組」，原價1380元，優惠價988元，板橋車站自取。（Global Mall提供）

另外今年再次推出在新北中和、桃園A8、桃園A19舉辦戶外烤肉趴，只要報名即可輕鬆享烤肉，同時線上下也推出烤肉組優惠7折起優惠，不但可在環球Online上訂購知名烤肉品牌的烤肉組合，也可到店中隨時外帶回家，來不及備料同樣能即時搞定烤肉大餐。