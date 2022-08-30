雲林縣水林鄉長選舉，泛藍王承宏挑戰民進黨長期執政。（摘自王承宏臉書）

雲林縣水林鄉長選舉，泛藍紀明欣挑戰民進黨長期執政。（摘自紀明欣臉書)

年底水林鄉長選舉，民進黨籍現任鄉長許山埜尋求連任，泛藍則有王承宏、紀明欣、蘇正中3人參選，3人均訴求水林已由民進黨執政10餘年，一直沒有進步，唯有換人才能翻轉水林。政壇人士認為，水林鄉長期綠大於藍，但此次藍營年輕一輩出來挑戰，老將對上新秀，預料將有一番激戰。

水林鄉政壇早年以派系政治為主，直到10餘年前民進黨陳茂順當選鄉長，才逐漸轉為政黨政治，後來陳茂順之女陳怡帆接棒2屆鄉長，再交棒給許山埜至今，可說近10餘年來水林鄉都是由民進黨執政，國民黨一直無法直掠其鋒。

年底水林鄉長選舉，國民黨籍王承宏、紀明欣2人，均以無黨身分參選，加上前立委張嘉郡助理蘇正中投入選戰，3人形成泛藍戰隊，挑戰民進黨長期執政，民進黨許山埜則進行綠色執政保衛戰，藍、綠陣營交鋒，點燃水林鄉長選情戰火。

王承宏本屆參選水林鄉民代表未果，此次捲土重來，獲得事業有成被譽為「水林川普」李漢卿全力支持，訴求水林要改變，青年參政才能翻轉水林。紀明欣目前擔任水林鄉水南社區發展協會理事長，之前在竹科半導體公司工作，4年前回鄉，為了不讓家鄉沒落，決定投入鄉長選舉。

蘇正中為北港鎮人，約半年前設籍水林鄉，此次參選讓不少人大為意外，蘇強調水林鄉為「開台第1庄」，但已稀微20年都沒有進步，水林人不是歹命子，他要藉由此次參選，讓水林成為台灣的新焦點。

政壇人士分析，許山埜曾任水林鄉代會主席，基層實力雄厚，且有民進黨執政優勢，選情相對穩定，不過面對泛藍參選者的來勢洶洶，以及長期執政下的民心思變，仍有其危機。