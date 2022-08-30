嘉義縣大林鎮的弘道義和據點長輩們開心迎接國家住宅及都市更新中心贈送的二手家具，並親自體驗家具的舒適感。（弘道基金會嘉義服務處提供／呂妍庭嘉義傳真）

弘道基金會致贈感謝狀給國家住都中心副執行長鄒允中。（弘道基金會嘉義服務處提供／呂妍庭嘉義傳真）

國家住宅及都市更新中心持續捐贈林口社會住宅二手家具給相關團體，弘道老人福利基金會主動為嘉義縣、台中市等5據點提出申請，30日二手家具陸續送抵嘉義縣大林鎮弘道義和等據點，長輩們開心迎來新家具，直誇看起來很新穎，用起來足舒適！

國家住宅及都市更新中心副執行長鄒允中昨代表將二手家具送給弘道基金會，讓社會住宅閒置二手家具展開公益旅行，弘道基金會指出，這次共獲贈44件家具，包含餐桌、椅子、沙發、床架等等，已分批送達台中、嘉義5個老人服務場域，包含社區照顧關懷據點、日間照顧中心等，共造福150位長者。

鄒允中表示，透過與公益團體合作，讓林口社宅閒置二手家具媒合到服務長者的場域，具有循環使用，珍惜資源的意義，這次送到弘道，不僅讓更多長者受惠，二手家具也可以和長者一起展開第二人生，接下來國家住都中心也會持續推動捐贈社宅二手家具挹注偏鄉、弱勢家庭方案，讓物資得以循環使用。

弘道嘉義服務處長張儀芬表示，二手家具公益旅行到嘉義，成了阿嬤的最愛，像義和據點原本廚房電鍋只能放在小矮櫃上，這次換成高度合宜的小餐桌，長者添飯更輕鬆、方便了，感謝住都中心的捐贈。

弘道基金會表示，住都中心是分批釋出當年世大運選手村的家具，未來會視狀況再替其他據點爭取汰換，賦予二手家具新生命。