國民黨桃園市長參選人張善政傳出擔任宏碁副總任內，申請農委會研究計畫涉抄襲，張善政已在臉書說明此為抹黑造謠。台大政治系副教授彭錦鵬則將此案與前新竹市長林智堅論文門相比，直說林智堅的論文剽竊案，是非法行為，而非單純的論文抄襲。民進黨對張善政的抹黑、烏龍攻擊，真的是超級離譜，呼籲宏碁追訴到底。

彭錦鵬在臉書以〈民進黨抹黑張善政的錯誤和醜陋〉為標題為文，分析林智堅論文門與張善政的情況。

彭錦鵬表示，林智堅的論文抄襲剽竊案，讓蔡英文、民進黨所有相關人士灰頭土臉。台大和中華大學依法撤銷學位，居然還受到民進黨的挑戰。民進黨不顧是非、藐視學術誠信，真的可悲。

「林智堅的論文剽竊案，是非法行為，而不是單純的論文抄襲。民進黨對張善政的抹黑、烏龍攻擊，真的是超級離譜！」彭錦鵬提到，宏碁的農委會委託案，是政府機關採購的「收集資料案和政策推廣案」，根本不是「學術研究案」，也就根本沒有學術「抄襲」的問題。「民進黨會搞出這種張飛打岳飛的指控，根本是低級錯誤。」

彭錦鵬指出，農委會的委託案，委託的對象是國際知名、領導企業，張善政只不過是企業法定代理人。民進黨的打擊對象，居然是宏碁公司，而不是張善政，這就是無可饒恕的抹黑惡行。

彭錦鵬說，抹黑行動所造成的對宏碁公司的全球形象損害，是遠遠超過委託案的承包金額，強力呼籲宏碁公司應該立刻採取行動，追訴到底。

彭錦鵬批評蔡英文和民進黨昧著良心和良知，挑戰台大和中華大學的學術基本尊重，已經嚴重戕害台灣人民的道德認知。現在居然開始打擊辛辛苦苦由施振榮開創的宏碁國際品牌，其無知和邪惡，宏碁公司和全民都應追究到底。