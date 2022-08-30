曾任法官、律師的黃振銘2009年與前高雄地檢署貪汙檢察官井天博（改名井樹華）共同收賄，利用檢方分案規則漏洞，協助委託人提告取回不良債權標售案押標金。井男遭判11年後已潛逃，黃男一、二審均被判8年、褫奪公權4年，更一審高雄高分院30日宣判，撤銷原判，改判5年6月、褫奪公權3年，可上訴。

判決指出，2009年在高雄開設貿易公司的王姓男子與友人吳姓男子共同出資參加台灣金融公司對亞太隆剛鋼鐵的不良債權標售案，以最高價1億9300萬元得標，並交付押標金2500萬元及履約保證金1360萬元，但後來王男懷疑亞太隆剛鐵公司將法院查封的機具、設備隱匿變賣，認為若依得標條件履約，會造成自身公司重大虧損，因此未依合約辦理交割事宜，先前交付的3860萬押標金及保證金遭到沒收。

王男及吳男不甘押標金及履約保證金遭沒收，決定向中華民國仲裁協會提交仲裁，並對亞太隆剛公司負責人提出損害債權告訴，因此在朋友的介紹之下，找上名律師黃男，雙方也達成共識，將該案交由黃振銘承辦。

黃男當時向王男、吳男表明，自己與雄檢的檢察官熟識，可以請檢察官配合，儘速偵辦並且起訴亞太隆剛鐵公司負責人，但條件是必需在律師費外，額外支付200萬元的活動費，且其中50萬元活動費要先行支付，王男與吳男答應黃男要求並先給付50萬元。

但黃男收款後卻遲遲沒有下文，於是王男、吳男又受朋友牽線認識了當時雄檢檢察官井男，雙方達成協議，井男承諾可以協助起訴亞太隆剛鐵公司負責人，但要求除了原先的150萬元活動費外，還要加收15萬元分案費，王男、吳男全數給付。

井男收到賄款後，便與黃男合謀利用地檢署「後案併前案」的分案規則，先由井男提供偵辦案件被告個資，黃男則直接對亞太隆剛負責人提告，訴狀被告姓名卻填寫另案被告，直到該案分到井男手中，再聲請更正被告。

沒多久，井天博順利將邱姓負責人起訴，王男等人也在該案起訴後，主張邱男涉嫌隱匿、違法販賣機具聲請仲裁，順利拿回押標金含利息約2474萬元。

一、二審採信王男、吳男指證，依貪污罪將黃振銘判8年。更一審合議庭認為，並沒有證據證明黃男和井男收受165萬元，另50萬元活動費本質上就是要行賄檢察官，但因吳男等人轉向行賄井男，性質上就變成黃男配合井男分案的對價，屬犯罪所得須須沒收，黃男改判5年6月、褫奪公權3年，可上訴。