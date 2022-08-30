新北市立鶯歌工商為鼓勵學生繼續升學精進，去年首推績優科大升學獎學金，將獎學金分為「頂尖」、「指標」和「優質」三等級，希望學生學習職業類科技藝與技能，並朝國立科大之路繼續前進，今年決議延續升學獎學金，其中有4位錄取台科大、北科大、清華大學的高三應屆生獲得頂尖科大獎學金。

鶯歌工商指出，校方頒發了「頂尖科大」、「指標科大」和「優質科大」獎學金給26位學生，獎學金是由鶯歌工商家長會、鶯歌在地仕紳，以及瑞芳高工歷任家長會長共同贊助，除了為校方成立文教基金會暖身外，各地贊助者也希望對教育貢獻資源。

通過繁星推薦錄取「國立台灣科技大學電子工程系」的張日新表示，他將會把獎學金運用在在課業學習費用上，希望充實自己，為未來努力；錄取「國立台北科技大學互動設計系」的游巧蕙說，雖然受疫情停課影響，學習狀況不佳，但感謝校方老師用心指導，才能錄取夢想中的學校；透過運動績優甄選上「清華大學運動科學系」的徐昕說，很榮幸代表排球隊獲得獎學金，在學校不僅學習到設計方面知識，更靠著排球運動獲得全國各大比賽的獎項，才能順利進入理想中的大學。