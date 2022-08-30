高雄交通局與初勘委員會進行現場勘查演練，委員會結論為「有條件同意初勘合格」，部分改善事項必須在9月底前完成，以利後續交通部履勘。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市力拚10月台灣設計展開幕時，輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站也能夠順利通車。高雄市交通局與初勘委員會於30日初勘環狀輕軌C20再延伸至C24站部分路段，並模擬意外發生時現場處置程序。委員會總召集人台大土木系教授許添本表示，經過一天勘查測試，結論為「有條件同意初勘合格」，部分改善事項必須在9月底前完成，以利後續交通部履勘。

環狀輕軌由C20再延伸至C24站，若是營運通車後，營運路線共17.1公里，服務範圍可由現行26站增為31站，屆時配合高雄市10月舉辦台灣設計展，民眾可從高鐵左營站至捷運紅線凹子底站，搭乘輕軌直接轉乘至美術館園區、駁二藝術特區或亞洲新灣區等地區，一同參與高雄的藝術盛事。

此次初勘委員網羅全國各地土建、機電及營運專家9人，組成初勘委員會，以許添本為總召集人，交通部也派員列席指導。

進行初勘演練是在輕軌C23龍華國小站旁裕誠路口，模擬意外狀況為：列車於C23龍華國小站下行至裕誠路口發生車禍起火，小汽車駕駛受傷，經滅火送醫排除狀況後，發現轉轍器故障，通知人員搶修及進行列車單線雙向運作模式。

在意外發生時，高捷公司等相關單位聯繫通報迅速確實，警消火速到場將受困在駕駛座的駕駛救出送醫後，相關人員也立即修復遭撞故障的轉轍器，待轉轍器修理完畢，列車也恢復行駛。狀況發生到排除僅花了約30分鐘，展現高度機動性，災防能力值得肯定。

經過一天的勘查測試，委員會發現缺失後共開出「履勘前須改善事項」3項，「一般注意改善事項」5項，「後續建議改善事項」16項，「履勘前須改善事項」，主要包含C23站植草軌道草皮凹陷及月台高燈基座無收縮水泥未補等，這些項目捷運工程局與高雄捷運公司將於短期內完成改善。最後給出結論「有條件同意初勘合格」，部分改善事項必須在9月底前完成，以利後續交通部履勘。

交通局長張淑娟表示，完成初勘後將要求捷運局及高捷公司儘速針對相關缺失立即進行改善，再依程序報請交通部進行履勘；市府對於環狀輕軌捷運的通車試營運相當重視，相信該路段通車後，串連捷運紅線北段及橘線，繼續向明年環狀輕軌成圓邁進。