面對COVID-19疫情、俄烏戰爭、聯準會升息、通膨升溫國際政經情勢變局，我國資本市場面臨國際政治經濟情勢變動，金管會積極與證交所、櫃買中心、集保結算所及期交所四證券期貨周邊單位，共同以創新、韌性、永續三主軸，提升證券期貨市場競爭力。

證交所推動「建構ESG生態系」、「 強化外國證券複委託服務及管理」、「推動資安防護升級暨大數據專案」、「積極推動及活化創新板」。

證交所總經理簡立忠表示，近年國人投資布局海外增加，複委託開戶戶數及成交金額均逐年成長，2021年複委託開戶數達304.9萬戶，全年複委託交易總額高達4.32兆元，參考國外對投資人海外投資有價證券之權益保障措施，建構外國證券複委託服務管理平台有其必要性，除可增加證券商業務多元化發展外，更可對國人海外資產保全更加落實，證交所將協同集保結算所、證券商公會共同秉持推動國內證券商走向國際、保障國人資產安全並提升交易效率、建置適當管理機制落實券商風險控管等為原則辦理此業務。

櫃買中心強調「建立具國際競爭力之永續發展債券市場」、「扶植數位雲端服務公司」、「利用數位科技提升市場管理效能」、「提供發行人便捷之作業方式」。尤其經營債券市場有成，目前已有113檔永續發展債券上櫃，發行餘額為新台幣3372億元，自106年制度推出以來發行金額年複合成長率高達50％。未來持續推動永續發展專項資金債券(綠色債券、可持續發展債券及社會責任債券)及「可持續發展連結債券(SLB)」，以支持企業永續轉型，同時相關制度接軌國際並積極進行國際連結與合作，期能強化市場透明度與國際能見度，進而拓展市場國際參與者。

集保結算所則「建置境內基金集中清算平台」、「發展股務服務」、「接軌ESG永續投資趨勢」、「推出複委託跨境保管服務」、「強化資安韌性」。今年股東會視訊會議平台正式上線，共72家公司採用，並將在股務訊息電子化通知等多面向推動股東會數位發展，提供投資人更便捷的數位體驗。

期交所「建置客製化契約交易平台」、「擴大店頭衍生性商品結算規模」、「推出期貨風控防衛機制2.0」、「建置期貨市場ESG資訊平台」。

期交所今年7月25日起正式開辦業務並推出結算會員間新臺幣利率交換契約(IRS)集中結算，目前已有11家結算會員，規劃明年6月結算商品進一步擴大至客戶端IRS及新臺幣無本金交割遠期外匯契約(NDF)，會員預計增加至23家；未來將陸續增加結算商品，並積極爭取國外合格集中結算機構(QCCP)資格認可，提升國際能見度。