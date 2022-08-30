Christian Louboutin Bombina Spikes黑色鉚釘高跟涼鞋，價格店洽。（Christian Louboutin提供）

Christian Louboutin Bombina Pampilla水鑽高跟鞋，是全球首次曝光，價格店洽。（Christian Louboutin提供）

在MTV VMA頒獎典禮大殺四方的美國歌手泰勒斯（Taylor Swift），除了三度奪下VMA年度音樂錄影帶大獎打破紀錄外，她身穿Oscar de la Renta鏤空露背水鑽禮服，腳踩Christian Louboutin與大紅脣妝超吸睛，成為當日MTV鎂光燈焦點之一。而她腳踩的Christian Louboutin更是2023春夏新款Bombina Pampilla銀色水鑽高跟涼鞋，不僅連時裝秀都還沒現身，更是全球首度曝光，再搭配Taylor Swift奪獎的高人氣，瞬間成為時尚界話題焦點。如果想效法偶像品味，或許也可將目光放向22秋冬作品Bombina Spikes黑色鉚釘高跟鞋，同樣以羅馬涼鞋為發想，採用10公分細高跟與黑色皮革交叉搭配圓形鞋扣，並佈滿銀色鉚術，充滿華麗又優雅的氣息。隨後她又興奮在台上宣佈將於10月21日正式發表全新專輯《Midnights》，新專輯將收錄13首作品。她則在IG上意有所指的提到「代表了我生命中不能眠的那13夜所做的13首歌」，另人意外聯想到此次獲獎的音樂錄影帶《All too Well》與舊愛傑克葛倫霍的哀傷情事，亦充滿不少猜想。