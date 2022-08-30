中秋節在即，各大百貨今年不僅帶來經典月餅、伴手禮禮盒，更推出了方便又高級的烤肉食材，甚至是寵物專屬月盒，讓毛孩也能一起感受中秋節氣氛。統一時代百貨台北店則於9月10日前於B2特賣會場前舉辦「中秋禮品展」，集結各個經典暢銷品牌之餘，現場還有阿仁牛軋餅、徐家功夫蛋捲、玉井之門水果乾等伴手禮，同時統一時代百貨線上購也推出超方便的烤肉組，一次就能吃到味噌魚、骰子牛、里肌豬排、椒麻棒棒腿等美食，9月4日前線上購滿3000再享9折。

統一時代百貨台北店推出元祖中秋雪中集12入禮盒，推薦價1128元，附贈保冷袋。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨線上購推出「食下有約-豪華烤肉組」，原價2179元，特價1975元。（統一時代百貨台北店提供）

大葉高島屋B1樓中央水族廣場前就在9月10日前舉辦「中秋名店賞特展」，不僅有超過35家名店月餅、糕點禮品現場銷售，還有多款美型烤肉神器最低5折起、Mia C’bon頂級超市推出的高檔海鮮期限限定中秋烤肉專區，1樓的寵物美容沙龍「大葉白佳代」，更特別推出狗狗專屬的中秋月餅禮盒，並享烤肉串加價購優惠，與毛孩歡樂渡中秋。

大葉高島屋推出Häagen-Dazs「童享皮克斯系列」冰淇淋月餅6入，1680元，加贈專屬Disney帆布袋。（大葉高島屋提供）