李易笑說因為節目效果，每天都要積極漂白。（粘耿豪攝）

花花（右）不捨節目停播，忍不住落淚。（粘耿豪攝）

王少偉故作不滿，帶有情緒質問節目怎麼可以說停就停。（粘耿豪攝）

新購屋的張立東憂節目停播會繳不出房貸。（粘耿豪攝）

熱播6年的台視《綜藝3國智》，今（30日）進行最後一集錄影，主持人王少偉、花花、李易、威廉、張立東、哈孝遠、瑪麗、鯰魚、風田、黃豪平出席記者會，分享6年來印象深刻及成長變化，因病休養而告假的納豆也低調參與節目錄製，但未接受媒體訪問；據悉，王少偉與花花也因節目停播，一年收入損失超過150萬元，花花笑說人生就此黑白了。

主持群透露製作人分別打電話通知節目要收的消息，王少偉笑說當下除了感傷還要安慰製作人，他也自嘲還沒機會約緋聞女友許藍方上節目，節目沒了；近期沈迷重機的李易則說當時剛看好一台新車，不料就收到節目要收的噩耗，只能忍痛跟新車說掰掰；在幾年前購入內湖新房的張立東，故作苦惱表示不知要如何面對每月6萬的房貸，瑪麗笑說：「他剛在看對帳單，說可以再撐2個月。」

會因為不捨落淚嗎？李易坦言自己會哭，張立東開玩笑說：「會啦，腳本有寫要哭」，王少偉還加油添醋的說：「腳本有畫三角形，哽咽、泣不成聲、互相擦拭彼此的眼淚。」花花則是一時控制不住情緒，偷偷拭淚，她說因為節目治好膽小病，「我之前的懼高、恐水都比較好，之前還許願要高空彈跳，結果現在也沒辦法」。

提到這6年的改變，王少偉帶有情緒的說：「我心臟變強，節目怎麼可以說收就收？」最後笑說成長最多的就是脾氣，原本很容易對大家不耐煩，但現在包容性很大，張立東則吐槽第一次感覺到男生的更年期；李易無奈的說，受到大家節目中的效果，現在每天都在積極「漂白」，「不知道哪集開始，他們一直說我是黑社會的小孩，結果收到私訊問要如何漂白，就連我爸也認真問我說最近電話有雜訊，是不是被監聽？」看著大家七嘴八舌的討論、亂出主意，威廉不解地問：「我們這麼好笑，為什麼節目要收...？」

日前舉辦婚宴的威廉，被李易抱怨沒有「結婚前，生子後」的好運，怎麼一結婚就要面臨節目停播，當天他在宜蘭舉辦的婚宴也被眾人當作畢業旅行，自出道就被懷疑性向的黃豪平特意帶女友出席，結果六月看見後驚訝的詢問，「那是豪平的女友？他喜歡女生？」哈孝遠爆料當天大家拱黃豪平情侶擁抱，但2人始終不肯，笑虧：「他們一定是合約沒寫到這些，擁抱可能要加錢。」