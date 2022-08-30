網軍是正妹！年底九合一選舉進入登記參選階段，各參選人摩拳擦掌準備火力全開。一名大眼正妹上小S節目《小姐不熙娣》透露，不少網軍是工讀兼職，是為了賺錢而當酸民，並透露目前操作戰略是「防守為目的」，畢竟「你買網軍，他也買網軍」。被問到「應該削海了吧？」正妹也透露了內幕。

藝人小S（徐熙娣）主持談話節目《小姐不熙娣》，日前聊到「你沒聽過的奇怪職業」話題時，邀請到一位大眼正妹來到現場，當她打謎語自我介紹是「千千萬萬個我」後，現場有來賓秒猜到她的特殊職業就是「網軍」。

該大眼正妹揭密：「我們是算很多部門的，底下會有很多網軍工讀...一群是寫手，一群是給帳號」，當大家團結動員出征時，都會避免重複留言。小S好奇問「比如說有人聘妳，專門寫小S的壞話、重傷他們全家人，這個案子妳接不接？」大眼正妹竟回「還是得接...」讓小S驚呼：「真的假的？」不過大眼正妹也強調，如果講壞話觸及到法律問題就不行。

至於當網軍的酬勞有多少？大眼正妹坦言，「通常越大咖，金額就會給越多」，而她也透露，目前在政治這一塊，確實寫了不少「壞話」，且不分哪一黨派都會聘請網軍，讓小S直呼，「罵人也要很有創意耶。」因為11月九合一選舉轉眼將至，趙正平問：「你們應該削海了吧？」大眼正妹不諱言表示「對」，但因為網軍容易被抓包，所以目前比較走向「防守為目的」，就是不會主動攻擊別人，畢竟現在「你在買網軍，他也買網軍」。

網友們看了熱議表示：「網軍竟然會上節目」、「蠻勇敢的，謝謝讓大家知道有網軍，網路上的事根本不能全信」、「有時候筆比刀還可怕」、「一切都是為了錢」、「所以網路上的那些偏激的言論，還是遠離，不要太在意，看到馬上離開」。

小S(左)逼問大眼正妹(中)「網軍」職業內幕。（圖／取自《MyVideo影音隨看》）