烏克蘭軍方表示，反攻部隊已經突破了俄軍在刻松(Kherson,赫爾松)外圍的第一道防線，反攻戰初步順利。據網路上傳流的影片，刻松市區內槍戰大作，尚不知是否是烏克蘭部隊與俄軍的交戰。

莫斯科時報(the Moscow times)引述地方新聞媒體 Most，在刻松市中心的皮夫尼奇尼(Pivnichnyi) 和塔夫里斯基(Tavriiskyi)社區街道，持續發生的激烈槍戰，另據烏克蘭 UNIAN 通訊社報導，在該市南部的一處監獄外，也聽到了槍聲。

再看俄羅斯方面的說法，俄政府官員史特雷穆索夫(Kirill Stremousov)說，刻松市區裡有烏克蘭間諜和破壞分子，不過他們已被保安人員擊殺。

俄國人物還說，刻松局勢緊張，在過去兩天內發生了大約 15 次飛彈襲擊，總共有大約100枚的飛彈落在這座城市。社交媒體上的影片顯示，刻松市郊區籠罩著大量黑煙，顯然是爆炸造成的。

目前無法確認交戰是怎麼發生，也不知烏克蘭軍隊是否已進入城內。

澤倫斯基在周一晚上的一次演講再次提到收復作戰已經開始，並且向俄軍勸降，他說：「如果俄軍想活下去，是時候逃跑了，回家吧！」

他在演講中沒有明確提到反攻方向，但他重申了必須要收復所有領土的承諾，包括早在 2014年就遭吞併的克里米亞。