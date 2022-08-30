《阿姆斯特丹》正式海報。（二十世紀影業提供）

童星起家的金球影帝克里斯汀貝爾從影35年來，終於以《阿姆斯特丹》首度兼任製片，以往僅擔任過一次執行製作的他往前邁進一步，正牌製作人初體驗順理成章獻給第3度合作的伯樂大衛歐羅素，他們合作的前2部作品《燃燒鬥魂》與《瞞天大佈局》都入圍奧斯卡最佳影片等多項大獎，前片令他首度入圍、獲得最佳男配角提名即勇奪該獎，後片更進而首度問鼎影帝，而他也堪稱大衛歐羅素的獎項福星，這回再度攜手，衝奧希望當然濃厚，除了可望令他第3度角逐影帝，更可能首度以製片身分入圍。

和3度合作的老搭檔貝爾恰好相反，首度嘗試古裝片的大衛歐羅素為了也透過攝影強調時代感，邀請首度合作的墨西哥攝影大師艾曼紐盧貝茲基掌鏡，盧貝茲基貴為兩位同鄉導演艾方索柯朗與阿利安卓崗札雷伊納利圖、以及泰倫斯馬利克三位金獎名導的御用攝影師，並以與前2位導演合作的《地心引力》、《鳥人》和《神鬼獵人》創下連續3屆獲得奧斯卡最佳攝影的空前紀錄。《阿姆斯特丹》是盧貝茲基睽違5年重返攝影機後再度掌鏡力作，令人期待他精準掌握時代氛圍的拿手功力，能與大衛歐羅素的另類風格碰撞出全新火花。

《阿姆斯特丹》的配樂原本預定由以《小丑》獲得奧斯卡最佳原創配樂的冰島音樂家希爾杜古納多提瑞操刀，可惜她臨時因故退出，不過上陣救火的英國音樂家丹尼爾潘柏頓也以《蜘蛛人：新宇宙》和《芝加哥七人案：驚世審判》等片的出色配樂享譽影壇，肯定也能交出另一精彩樂章，為已經十分驚人堅強的幕前幕後陣容錦上添花。而該片檔期也意外提前、從原本的11月提早整整一個月，將於10月7日（五）與美同步搶先上映，成為全球疫情爆發兩年多以來一片延檔潮中、首部破天荒檔期往前移的電影，如此獲得重視的程度，更是令人迫不及待。