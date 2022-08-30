美中貿易全國委員會(U.S.-China Business Council)的一項年度調查發現，美國企業對在華經營的信心跌至新低，造成經營信心下降的主要原因是大陸嚴格的防疫政策以及突然採取封控的做法，這兩項因素超越了美中緊張關係的影響，成為美國企業在華運營面臨的最大挑戰。

《華爾街日報》報導，美中貿易全國委員會(U.S.-China Business Council)週一公佈的對會員企業的調查結果顯示，有21%的受訪企業表示對未來5年中國的商業前景感到「悲觀」或「有些悲觀」，去年這一比例僅為9%。在接受調查的117家企業中，仍有大約一半的企業表示對自身在中國的前景感到「樂觀」或「有些樂觀」，這一比例較一年前下降了18個百分點，創下這項調查16年來的最低水準。

該組織表示，美國企業悲觀情緒加劇的主要原因是中國會突然採取封控措施來執行嚴格的防疫策略，這個因素已取代美中緊張關係成為企業在華經營的頭號挑戰。而過去4年來，美中關係一直是跨國公司最關心的問題。

報導說，今年春天上海實施了為期2個月的嚴格封控，外國企業司受到的打擊尤為嚴重。許多跨國公司的總部都設在貿易金融中心上海，疫情期間上海的貨物運輸受到干擾，工廠被迫關閉或在嚴格的防疫限制下運營。

美中貿易全國委員會會長艾倫(Craig Allen)說：「我們當然看到中國政府正採取措施防止上海封控重演，但目前的策略仍留下了很大的不確定性。」

報導指出，外國企業一直密切關注中國政府對於經濟大幅放緩會作何反應，近期防疫政策、房地產市場重挫與極端高溫天氣迫使許多工廠關閉，這些因素都加劇了經濟放緩的程度。中共領導人已暗示年經濟增長5.5%的目標已難達成，央行在8月中旬意外下調了2項關鍵利率，政府上周推出了一項規模達1460億美元的經濟刺激計劃。

艾倫在週一記者會上說，在瞭解今年刺激政策的好處之前，企業不得不採取「觀望」態度。他補充說，中國的大部分刺激性支出可能會用於基礎設施建設，但商界目前關心的是中國的消費人氣。他表示，由於動態清零政策，中國消費者在增加儲蓄、減少支出。在消費者信心回升之前，對經濟前景的疑慮難以消退。

調查數據顯示，有96%的受訪企業都表示中國的新冠疫情防控措施對它們在華業務產生了不利影響。超過一半的受訪企業還因中國的動態清零防疫政策而暫停、推遲或取消了在華投資計劃。這種推遲和取消對大規模投資打擊最大，17%的受訪企業稱一些規模超過5000萬美元的投資計劃受到了影響。

不過調查也顯示，美國企業在華業務表現仍然強勁，近90%的受訪企業聲稱2022年在華業務實現盈利，8成受訪企業表示在華業務利潤率與去年的整體表現持平或更高。艾倫表示，美國企業主要還是對未來擔憂，目前的信心低迷還不知道只是個小插曲或是反映長期趨勢。