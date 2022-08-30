小提琴家卡洛琳．魏德曼（Carolin Widmann）悠遊於古典合奏、獨奏與現代新曲目之間。曾獲得巴伐利亞音樂獎與ICMA國際古典音樂大獎，更是2013年國際古典音樂大獎的年度音樂家。（國家交響樂團提供）

暌違三年，風靡國際樂壇的約格．魏德曼（Jorg Widmann），在疫情漸趨和緩後，近日再度抵台，將與國家交響樂團（NSO）第四度攜手呈現當代與經典。

魏德曼曾於2018年至2019年擔任國家交響樂團駐團藝術家，在台期間，不僅深愛台灣風情，更著迷於在國家音樂廳及與NSO音樂家工作的過程，本次來台因此邀請德法公共電視台（German-French culture channel ARTE）與德國第一電視台（First German television BR）拍攝約格．魏德曼的紀錄片團隊同行。

約格．魏德曼表示，這部紀錄片已拍攝了兩年了，「隨著我的演出，已到達多個城市：柏林、慕尼黑、萊比錫；而影片拍攝能涵蓋台灣與NSO，一直是我的夢想，經過疫情考驗與波折，台灣此行，同時也是亞洲唯一的一站終於成行；紀錄片從柏林開始到最後的台灣，影片會在明年也是我的50歲生日推出，我很高興台灣含括且壓軸在整部影片中，能再度到台灣並和NSO合作，是我藝術生命很重要的一章。」

約格．魏德曼現年49歲，已擁有一系列的作品與知名委託案，並經常被拿來與歷史上的音樂大師比較，包括從莫札特到沃夫岡．里姆，或是梅湘、拉亨曼、蕭邦和李斯特等人。他以極高的感受力與敏銳度捕捉各種音樂，在他的作品中總能聽見似曾相似而又創新的旋律，新舊交織，是一代人中最具才華的藝術家之一。

他的作品曾受巴倫波因基金會委託創作，並由指揮家巴倫波因（Daniel Barenboim）指揮演出，以及小提琴家慕特（Anne-Sophie Mutter）的委託創作及世界首演弦樂四重奏作品，也曾與艾森巴哈（Christoph Eschenbach）、杜南伊（Christoph von Dohnanyi）等指揮名家合作演出。他於2018年獲巴伐利亞馬克西米利科學與藝術勳章，2019則得到德國古典音樂獎，最佳作曲家獎項。

這次來台還有他的妹妹、小提琴家卡洛琳．魏德曼（Carolin Widmann）同行，她悠遊於古典合奏、獨奏與現代新曲目之間。曾獲得巴伐利亞音樂獎與ICMA國際古典音樂大獎，更是2013年國際古典音樂大獎的年度音樂家。她與許多國際知名的交響樂團合作，包括費城交響樂團、斯德哥爾摩皇家愛樂、西雅圖交響樂團、柏林德意志交響樂團、萊比錫布商大廈管絃樂團、法國國家交響樂團、蘇黎世音樂廳管絃樂團、捷克愛樂、維也納國家廣播交響樂團、巴伐利亞廣播交響樂團與雪梨交響樂團等。

首先登場的音樂會，是由約格．魏德曼擔任指揮，帶領NSO於9月2日（五）衛武營國家藝術文化中心音樂廳的演出，將帶來的孟德爾頌《芬加爾岩洞》序曲、舒曼第二號交響曲，以及由卡洛琳．魏德曼譜寫的魏德曼第二號小提琴協奏曲。緊接著，還有9月3日（六）衛武營國家藝術文化中心表演廳 、9月4日（日）雲林聲泊廳兩場室內樂音樂會，魏德曼，將與卡洛琳、小提琴家李宜錦、鋼琴家王佩瑤，以及NSO演奏家群同台呈現室內樂。