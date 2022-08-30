上個月屏東縣議員王景山涉嫌用兒子名義經營財夯堆肥場、以合法掩護非法牟取暴利，遭法官裁定羈押禁見，經收押1個多月後，因土壤檢驗無毒遭釋回，對此，王景山喊冤「好倒楣」，懷疑是因要選舉而被檢舉。

王景山指出，他的公司所負責的是處理生廚餘、蔬果殘渣等廢棄物後再製成的改良基肥，日前被人檢舉夾雜不合法的廢棄物，懷疑有毒及汙染土壤，屏東地檢署檢察官黃薇潔指揮保七及環保人員到場採樣，由於另有股東未到案，為防證據勾串，他被收押一個多月後，因土壤檢驗無毒，近日才遭釋回。

他痛心道，公司製作的農業基肥都是無毒的，檢方將土壤採樣送驗後也證明是無毒的，農民使用後農作物都生長良好，相當受歡迎，這次因為在製造過程中有些缺失，半成品發酵不完全，夾雜一些塑膠袋沒有取走，就被檢方誤認為夾雜不合法廢棄物，相當的冤枉。

他懷疑，因為這次屏東縣議員第二選舉區競爭激烈，要爭取連任的他被視為強敵，才被對手檢舉，並利用司法來打壓，這對於他的選情影響很大，現在只剩下2個多月的時間，他將會向選民澄清，並更加努力爭取民眾的認同。