小英吃到酸酸甜甜的仙人掌冰淇淋時，忍不住大聲說讚，她笑說不知道仙人掌果可以做出這麼好吃的冰淇淋。（張茂雄攝）

蔡英文表示，明年政府的總預算編列會創歷史新高，地方政府的預算也將多出600多億元，希望澎湖能選出跟中央配合良好的陳光復，一起帶領澎湖起飛。（張茂雄攝）

總統蔡英文30日利用中秋節到離島澎湖勞軍之便，順道走訪開台澎湖天后宮祈福祭拜，聽取廟方介紹這座全台灣最古老的媽祖廟，與號稱台灣第一碑的國寶「沈有容諭退紅毛番韋麻郎等」紀念碑，小英品嚐澎湖知名的仙人掌冰淇淋、冰涼的風茹茶時，開玩笑說不知道仙人掌做成的冰淇淋這麼好吃。隨後總統向民眾推薦財政管理魔術師陳光復，期許老縣長回鍋帶來幸福島嶼。

蔡英文在天后宮時表示，這次來澎湖除了要拜託大家支持陳光復以外，還要跟澎湖鄉親感謝2020年的總統大選支持小英連任，因為這2年多來疫情肆虐，沒辦法親自過來向澎湖鄉親致謝，感到非常抱歉，趁這次中秋節的勞軍活動，一定要安排到天后宮祈福致謝。

小英致詞完，因澎湖天氣實在太熱，貼心的幕僚特別安排小英在一旁吃澎湖仙人掌冰淇淋，以及小離島才有的野生風茹青草茶，總統吃到酸酸甜甜的仙人掌冰淇淋時忍不住大聲說讚，她笑說不知道仙人掌果可以做出這麼好吃的冰淇淋，原本店家要請遠道而來的總統，也在小英堅持下付了200元的冰錢。

蔡英文隨後到陳光復位於第一酒廠的競選總部，現場大約有200名「死忠的」民進黨支持者參加，蔡英文表示，明年政府的總預算編列會創歷史新高，台灣的長照、0-6歲國家養、社會福利政策等，還有地方政府的預算也將多出600多億元，希望澎湖能選出跟中央配合良好的陳光復，一起帶領起飛。

稍早展現「光復澎湖」氣勢的陳光復，由楊曜、王定宇、趙天麟等人陪同，到澎湖縣選委會正式登記參選澎湖縣長，陳光復開出65歲以上老人全口假牙4萬半口2萬、青年社會住宅、就業等福利政策，他說要讓中央地方一起執政才能看見幸福。