吳佩雯今天澄清她將以無黨籍參選，但會透過自已與柯文哲的良好關係，促成另類「藍白合」為金門爭取更多資源。（吳佩雯授權使用）

金門年底五合一大選，6月跨海到金門插旗的台北市長柯文哲會發揮多大影響？引起地方政壇的矚目。坊間盛傳縣議員第2選區參選人吳佩雯將披上民眾黨戰袍進軍縣議會，她本人今天則澄清將以無黨籍參選，但會透過自已與柯文哲的良好關係，促成另類「藍白合」為金門爭取更多資源。

吳佩雯表示，她身為執業律師，是獨立的現代女性，其所任職的律師事務所所長與柯市長私交甚篤，在事務所多次的活動上，她也常與柯市長同席，甚至因此多次上過新聞版面，而在柯市長競選連任後，她擔任柯市長驗票的監票律師，在多次聽取柯市長與蔡碧如委員的演講及偶有機會短暫交談下，讓她深入了解也認同柯、蔡2人的理念。

吳佩雯的另一半是楊鎮浯縣長辦公室主任陳志斌，她說此次在鄉親、家人的鼓勵支持下參選，許多非常關心她的長輩及律師同業先進積極協助推動代表民眾黨參選，但她目前擔任的義務職及專業職務，均需超越黨派界線，才能為鄉親爭取更多福利及更好服務，因此將以無黨籍參選金門縣第2選區議員。

吳佩雯強調，雖然她將以無黨籍參選，但也會盡力發揮自己與柯文哲市長、蔡璧如委員及謝立功秘書長良好的關係鏈，積極促成另類的藍白合作，這樣的決定也符合楊鎮浯縣長所說的，「站在金門這特殊的位置，需要不同朋友的支持，才能讓金門有更多的資源。」

至於金門縣長選戰，吳佩雯表示她唯一支持國民黨提名的楊鎮浯，也希望支持她的鄉親、好友支持楊鎮浯，讓他繼續為鄉親服務，為建設金門奉獻心力。

民眾黨在金門已提名「美女刺客」周曉芸參選第1選區縣議員，期待為深耕地方埋下第1顆粒種子，首任縣黨部主委是曾任國民黨金門縣黨部義務副主委，由藍轉白的王建順，藍、白2陣營今年大選的互動，也會成為選戰焦點之一。