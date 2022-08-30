嘉義市長選舉登記今天第2天，無黨籍的黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統穿著豹紋運動內衣、短褲，到選委會完成登記，是首位登記的參選人，他預告明（31）日起，每天上午7時至8時，穿健身裝在中山路及吳鳳北路口「謝票」。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統說，這次參選卸下財神總統的服裝，換穿健身裝，也希望打造嘉義市成為運動健身、青春陽光、歡笑有錢有氧、神聖的偉大城市，還計畫3個月瘦身25公斤，示範痩身。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統還說，穿運動內衣就是想打破性別歧視，因為女性被規範要穿內衣，男性卻不用。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統又說，他曾於2016年與民進黨籍李俊俋、國民黨籍吳育仁競選立委，2018年與國民黨籍黃敏惠、民進黨籍涂醒哲、無黨籍蕭淑麗一同競選市長，和黃敏惠、李俊俋是老對手。

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統也提及他的競選經費來源，他說，他全台跑透透宣揚他參選理念，也賣自己寫的書、以及筆、T恤等競選小物籌募競選經費。