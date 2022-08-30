澳洲統計局30日公布，營建許可繼6月月減0.6％後，7月跌幅擴大至17.2％，其中公寓營建許可較6月銳減43.5％，創下2012年1月以來最低紀錄。澳盛銀行調查也顯示，澳洲上周消費者信心指數下滑0.7％，扭轉前兩周的6.6％增幅。調查顯示上周消費者通膨預期下滑0.2個百分點至5.3％，但購買大型家用品的意願卻下滑5.5％。