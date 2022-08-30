台灣最美的風景是「人」。聯合信用卡處理中心信用卡大數據分析，2021年不論捐款筆數1,100萬筆及捐款金額169億元都是歷史新高，顯示台灣人除了利用信用卡支付消費外，也看到台灣人行善不落人後的愛心。

聯卡中心統計，信用卡捐款筆數呈現逐步成長趨勢。自2017年700萬餘筆逐步成長至2021年突破1,100萬筆，4年來成長了64.9％，而信用卡捐款金額亦達169億元，較2017年110億元增加53.1％，顯示民眾已逐漸習慣使用信用卡公益捐款。

2017至2021年於公益團體首次捐款的信用卡卡數總和將近300萬張卡，於2020年台灣開始受到新冠肺炎影響，使民眾首次使用信用卡捐款成長率雖有成長，但成長力道稍有下降，儘管2021年疫情步入三級警戒，然而在嚴峻的經濟環境下刺激台灣人發揮更大的愛心，2021年期間達到880,000張之首次捐款信用卡的新高紀錄。

探究近一年的2021年7月至2022年6月公益團體每筆捐款金額分布，可看到單筆捐款金額在201～500元的占比32.6％為最高。信用卡捐款的平均單筆金額約為1,405元，而捐款在1,000元以下占比加總近8成比例，其中近一年單筆捐款金額超過百萬的筆數有119筆。

以持卡人來看，整體捐款以女性為主，占比68.4％，為男性捐款的2.2倍，代表每3筆捐款中，就有2筆是來自女性，若細分年齡別來看，不論性別，皆以40～49歲的捐款筆數占比最多，而在30～59歲的捐款筆數高達8成3，而60歲以上的捐款者，其占率雖遠較60歲以下的族群低，僅約1成，惟若比較各族群2021年下半年與2022年上半年之成長率分析，可發現兩性60歲以上的成長率17％為最高，其次以50～59歲的成長率9％居次，39歲以下的捐款筆數小幅下滑。

若就2021年7月至2022年6月全台各年收入持卡人以信用卡於公益團體捐款筆數占比來看，年收入未達50萬元的持卡人捐款筆數約占整體捐款筆數的一半，達46.6％，第二名為年收入50萬～75萬元占比24.5％，二者相加總，已超過7成。在平均單筆金額的數據中，可觀察到捐款單筆金額隨著年收入的增加而上升，年收入100萬元以下族群的捐款金額約1,000元、年收入超過200萬元族群的單筆捐款金額約3,000元。

其中，捐款筆數占比較多的服務議題如綜合性服務31.4％、身心障礙23.2％，而婦女關懷0.7％為最少占比，顯示一般民眾捐款的議題會以公益團體能夠照顧到整體弱勢族群及家庭為優先，其次因為身心障礙議題早期就被社會大眾關注。