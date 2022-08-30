鄭雨盛以《獵首密令》入圍釜日電影獎最佳男主角。（龍祥提供）

湯唯因主演《分手的決心》入圍釜日電影獎影后。（車庫娛樂提供）

李政宰籌備4年、首度自編自導自演的諜報燒腦動作片《獵首密令》，上周於韓國再創個人新紀錄，連續3周登頂票房冠軍，超高口碑讓票房熱度持續不退，外界也預估本周就會達成票房400億韓元（約10億台幣），觀影人次400萬的目標，對於首次執導電影的李政宰來說，無疑是交出了一張相當漂亮的成績單。

該片劇情闡述南北韓之間的諜報戰，彼此間爾虞我詐相互猜疑，原先就是情緒張力極強的劇本，加上含金量超高的演員群，近日風光入圍韓國「釜日電影獎」7項大獎，李政宰更是首度轉戰幕後，就入圍最佳劇本、最佳新導演2獎，每位演員也都獲得演員獎項的提名，包括鄭雨盛入圍最佳男主角、許誠泰入圍最佳男配角、田慧振入圍家最女配角、高允貞入圍最佳新女演員，片中李政宰和鄭雨盛除了互相猜忌外，也給觀眾一種「相愛相殺」的感覺，便有網友調侃要是李政宰改報女主角，或許也能夠入圍。

技術獎項方面，也入圍了最佳美術，為還原劇情背景的年代，在梳化、服裝、道具以及美術設計方面都耗費相當大的苦心，特別是2名主角所在的國安情治單位，惡名昭彰的安全企劃部，當中相關的偵訊設備、文件等，都需要精心復刻，李政宰接受採訪時也曾表示，這些道具都相當昂貴，但如今風光入圍大獎，可見耗資超過200億韓元（約4.5億台幣）打造的各項場景相當值得。

另外，朴贊郁執導《分手的決心》及日本導演是枝裕和首部韓片《嬰兒轉運站》則各有8項提名領跑，2部片將與《韓山島海戰》、《緊急迫降》及《在你面前》爭最佳影片。影帝方面，除了鄭雨盛外，還有《分手的決心》朴海日、《嬰兒轉運站》宋康昊、《王者製造》薛景求及《無間對決》趙震雄，競爭相當激烈，而大陸女星湯唯也憑藉《分手的決心》入圍最佳女主角，將對上全道嬿、李慧英、千玗嬉、李姃垠4位強敵。「第31屆釜日電影獎」頒獎典禮將於10月6日揭曉得獎名單。