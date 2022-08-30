北市南港區29日下午發生恐怖情人當街逞凶，陳姓男子持開山刀砍殺葉姓前女友，導致葉女頭部、腹部以及手部多處刀傷，掙扎後逃往附近店家求救，多名路人目擊殘忍行徑，所幸警方及時趕到制伏凶嫌，救回葉女一命，士林地檢署檢察官複訊後，依殺人未遂罪嫌，認為陳男犯罪嫌疑重大，並有反覆實施之虞，依法向法院聲請羈押禁見。

40歲陳男不滿29歲葉女分手，29日持開山刀到前女友工作的南港軟體園區守候，直到葉女午休外出，陳男持30公分長的開山刀尾隨並追砍，葉女受傷後大喊救命，並向附近店家求援。

警方接獲報案，立刻啟動快打警力到場，將陳男壓制，由於陳男手臂上有4公分刀傷，警方戒護送醫，經過一晚的治療，30日下午3時許移送士林地檢署複訊，而受傷的葉女頭部、腹部和手部多處刀傷，經醫院救護後無生命危險。

檢察官複訊後，依殺人未遂、恐嚇、傷害、違反跟蹤騷擾法，認定犯罪嫌疑重大，且有反覆實施、勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。