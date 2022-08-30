燦哥看錯風向？針對國民黨桃園市長參選人張善政任職宏碁副總時，向農委會申請5700萬元專案報告，被媒體踢爆有抄襲之嫌，桃園市長鄭文燦今(30日)受訪時表示，「這不只是抄襲問題，還涉及A國庫的錢」，被PTT鄉民狂酸：「車翻了還能上嗎？」、「太子沒更新一下進度哦」、「不但上了車還自己加開車廂」。

鄭文燦30日上午出席「2022大溪嚴選X樂活好店頒獎典禮」，會後受訪時指出，根據某週刊報導，張善政過去曾經承攬許多農委會標案，這些標案的委託研究，竟然是抄襲各個論文，包括農委會自行出版的論文，再交由農委會申請經費。

鄭文燦強調，這個行為不僅僅是抄襲，更涉及不當得利，這個部分必須攤在陽光下，接受誠信的檢驗，也必須接受法律的檢視，這不只是誠信問題，還涉及A國庫的錢，他覺得這是非常嚴重，希望能夠把問題清楚攤在陽光下，用同一個標準來檢視此事，讓當事人來說明。

但此爭議稍早已由農委會前資訊主任林貞及宏碁企業先後澄清，強調無抄襲之嫌。PTT鄉民不禁開酸鄭文燦：「全票，上車」、「問卦】車翻了還能上嗎？」、「嘻嘻」、「他是撥接還是2G嗎」、「還商務車廂」、「太子沒更新一下進度哦」、「沒人告訴他發生什麼嗎」、「合約是農委會跟宏碁欸」、「是不是還少了動搖國家安全沒講到」、「周瑜鐵了心硬幹...賴心裡應該是爽到內傷」、「看看這些為了選舉的抹黑有多低能」、「宏碁都發聲明了」。

還有人虧「太子不只上車，還坐VIP」、「厲害了，不但上了車還自己加開車廂XD」、「他是不是其實沒朋友啊？綠營不是都開始淡化了嗎XD」、「這指控超大條耶，張善政跟宏碁要出大事」、「就知道台灣政治多悲哀了吧」、「哇不只有人在車上還要開加速器啊」、「有人下車有人上車也是合理的」、「周瑜這次風向看很慢喔，都翻車了」、「他上車前都沒人提醒他這班車要撞山了嗎？」、「以為撿到槍，結果是失智列車的鑰匙」。