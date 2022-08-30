近日有網友在facebook社團分享在捷運上遇到正妹，只見該正妹站在車門旁邊，短髮造型俏麗，不過最吸睛的還是她胸前只有兩片布，露出渾圓東西半球，造型十分火辣，有網友神出正妹的身份，是擁有10萬粉絲的辣模張嘻嘻，意外掀起網友們的討論。

有網友在《爆廢公社》分享在捷運上遇到辣妹，照片中短髮妹戴著口罩，身材卻相當驚人，上圍只有兩片布從兩點中間蓋住，露出大片渾圓美胸，加上鉛筆般的美腿，火辣程度破表。照片曝光沒多久，就有1.5萬人按讚，鄉民嗨喊「遠看成嶺側成峰，遠近高低各不同」、「姐，小心球滾出來」、「是不是要安排北捷一日遊了」、「長輩來了還不讓座」。

也有人認為這並不得體，畢竟是在公眾場所「太大膽了，看了我都尷尬了」、「穿這麼露，其實沒有很好看」，有網友當時在現場，還原照片不是偷拍，而是設計過的「昨天下班時間有看到，遠處有一個男的幫她拿衣服和包包，應該是炒作」。有網友認出正妹的身份是辣模張嘻嘻，張嘻嘻目前擁有10萬粉絲，她也曬出捷運照證明網友說的就是本人：「離家出走的第四天，還在台北流浪，已經迷(沒)有衣服可以穿惹，求收留？」

過去張嘻嘻似乎因為火辣身材困擾，她呼籲不要因為性感清涼的打扮，就用帶有「物化女性、以貌取人」的異樣眼光看她，強調自己腳踏實地努力工作生活，從未害過人也沒騙過誰，對於不同生活圈的人會選擇遠離，不會去辯也不會去回應，畢竟沒有人是完美的，在自己眼裡只接受美好的東西。