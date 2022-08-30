高薪的工作人人嚮往，但究竟能否勝任卻是各憑本事，一名網友透露，自己工作2年多，就擁有年薪70萬，批評現在許多人不願意付出，整天嚷嚷找不到工作，並呼籲年輕人趕緊加入他的行列。沒想到，原PO的職業曝光後，原本躍躍欲試的網友瞬間退縮，直說「會被操爛」。

原PO在「Dcard」上發文表示，每次看到有網友討論「工作薪水少、找不到工作」等議題，都讓他忍不住想罵髒話，「你們不願意曬太陽，不願意付出體力，再來叫說薪水太低、找不到工作？」他透露，本身的工作是營造業副主任，入行2年半，年薪約70萬，認為「現在營造業已經慘到沒有相關經驗，只要你有手有腳，在營造業都找的到工作做」，且起薪高達四萬以上，工人的日薪也有2千5百元。

不僅如此，原PO還說，如果不想風吹日曬，也有一堆坐辦公室吹冷氣的職缺，「只要會用EXCEL算數量就可以，起薪至少3萬5」。原PO表示，營造業的工作不限男女、不限種族，呼籲新鮮人趕快把握機會投入，還開玩笑說：「已經做到快暴斃，小弟我求求大家了」。

沒想到文章一出，許多網友並不領情，認為營造業缺新血主要和「工作環境」有很大的關聯，「歡迎個鬼…連本科都不想去」、「本人剛畢業就進去營造業工作一年，發現很多不合理的制度，最後心涼轉考公職去坐辦公室」、「不要，上禮拜才回來，實習生被叫去綁鋼筋、拆鷹架，正職直接被操爛」、「還好我逃出來了，哈哈哈」、「月休4天給大家參考」。