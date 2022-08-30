民進黨台北市長參選人陳時中28日曾嗆對手國民黨參選人蔣萬安在當立委時，手中握有權力也不會用。根據媒體曝光的最新民調，蔣萬安現在的支持度微降至36%，台北市前副市長黃珊珊增至26%，兩人差距縮小至10個百分點。對此，資深媒體人陳揮文今（30）日就指出，「9月開始的立法院，請蔣萬安發揮戰力，如果發揮戰力，那當選台北市長沒話講」。

陳揮文今日在網路節目《鄉民大會》中指出，9月立法院就開議了，陳時中已經辭了衛福部長了，可是蔣萬安還沒辭立委，所以蔣萬安還有2個多月的時間可以質詢，「可以把疫苗合約拿出來，把塗黑的部分拿掉，看到疫苗的價格來監督」；陳揮文更提及「去年不做，現在被陳時中虧剛好而已」，「結果現在陳時中爬到你頭上，你有權力不會用」，難怪蔣萬安民調拉不開就是這樣。

陳揮文也質疑，「陳時中、黃珊珊的條件都沒那麼好，陳時中防疫做那麼差，黃珊珊接柯文哲的爛攤子也很難表現，理論上國民黨的候選人是可以很輕易地脫穎而出，為何蔣萬安拉不開民調差距變成三腳督？」他坦言「這是蔣萬安個人的問題」，9月開始的立法院，陳揮文也請蔣萬安發揮戰力，「如果發揮戰力，那當選台北市長沒話講；還是跟以前一樣軟趴趴，那台北市長不是陳時中就是黃珊珊了」。